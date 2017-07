Teresa Rodríguez apuesta por un "modelo de desarrollo alternativo" para Andalucía "distinto" al del PSOE

Europa Press

viernes, 07 de julio de 2017, 12:24

CÁDIZ, 7 (EUROPA PRESS)

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha defendido este viernes que la apuesta de la formación 'morada' es "crear un modelo de desarrollo alternativo" para Andalucía porque "es una obligación" con los ciudadanos porque considera que, hasta ahora, la comunidad "ha servido" en lo que respecta a la industria como "basurero del país".

Rodríguez ha participado en el primer encuentro de la Universidad de verano de Podemos que se celebra en Cádiz, junto a la consejera ciudadana de Podemos Andalucía, Ángela Aguilera, y el secretario político de Podemos Andalucía, Jesús Rodríguez, en la ponencia titulada '¿Cómo miramos al PSOE andaluz de Susana Díaz?".

La líder andaluza de Podemos ha indicado que "hay que cerrar la brecha que se pedía en el Estatuto de Autonomía de 1981" con el objetivo de apostar por "un nuevo desarrollo económico", pero siempre apostando por "crear una alternativa", dando a conocer que son "algo distinto" al PSOE.

A su juicio, este proceso se tiene que articular por un lado entendiendo la postura de los andaluces a la hora de votar al PSOE, porque "consideran que no existe alternativa confiable y por una cuestión que se relaciona con los afectos". Es ahí donde ha destacado que Podemos se tiene que relacionar "con las bases del socialismo sin irrumpir en su identidad" sino considerando que "todas las identidades que quieran plantear un modelo de desarrollo tienen cabida".

Asimismo, ha añadido que Andalucía se encuentra "en un periodo de consolidación de las bases de los partidos", que ha sido "la reacción" a la irrupción de Podemos en el panorama político, puesto que ahora son vistos "como los enemigos de las bases". Además, ha indicado que "el PP es el adversario y Podemos es el enemigo" para el PSOE, "porque es lo atenta contra su supervivencia como aparato".

Y por otro lado ha planteado "la rigurosidad de poner alternativas y la necesidad del debate programático. El PSOE sabe que generar cambio es difícil y no lo dice", pero en cambio Podemos piensa y dice "que hay que hacer cambios en el plan de desarrollo. Se necesita un nivel de valentía" que es el que hay que cosechar "para las próximas elecciones".

Por su parte, Ángela Aguilera ha indicado que "cambiar Andalucía se cambia desde abajo, desde los pueblos". Pero si no se mira "a la realidad de los hombres del campo no sería posible ese cambio en Andalucía", porque suponen el 90 por ciento de la población. Por ello ha asegurado que reivindican "ser escuchados y poder hacer política de otra forma". Igualmente ha apelado a la capacidad del andaluz de no perder su identidad para desarrollar este cambio.

Jesús Rodríguez ha dado varias claves de cara al próximo proceso electoral. Así, ha indicado que en las municipales y las autonómicas no van a dejar "gobernar al PP, y el PSOE no puede decir lo mismo". Además, ha asegurado que son "la muralla para que el PP no gobierne en ningún sitio de nuestra tierra". Y por otro lado que mantienen "la independencia con respecto al PSOE".

MIRAR "DE TÚ A TÚ" AL PSOE

Por otro lado, ha indicado que "para construir un bloque de cambio hay que mirar de tú a tú al PSOE", porque "las dinámicas del PSOE dicen mucho de la dinámica social". Asimismo, Rodríguez ha realizado un amplio recorrido por la historia del PSOE y el papel que ha jugado con respecto a Andalucía.

Ha destacado la "debilidad del PSOE, que no pasaba y ahora sí" porque "hay gente que dice no", algo a lo que no estaban "acostumbrados" con dirigentes como "Valderas de IU". Frente a ello, ha dejado claro que Podemos "no va a ser cómplice de las políticas del PSOE". "No podemos dejar gobernar al PP pero sí ser alternativa al PSOE", ha concluido.