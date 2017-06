El padre del último joven muerto en las manifestaciones opositoras era "amigo" de Maduro

Europa Press

viernes, 23 de junio de 2017

CARACAS, 23 (EUROPA PRESS)

El padre de David Vallenilla, el último joven que ha muerto a causa de los enfrentamientos desatados en las manifestaciones opositoras, era "amigo" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que fue uno de sus subordinados durante la etapa que trabajó como conductor de los trenes del Metro de Caracas.

"Quiero dirigirme a mi compañero de trabajo en el Metro de Caracas. Nicolás Maduro, sabes que trabajamos juntos. Soy el supervisor Vallenilla", ha dicho a los medios de comunicación el padre del joven fallecido, David José Vallenilla, visiblemente emocionado.

Vallenilla ha pedido a Maduro que la muerte de su único hijo "no quede en vano". "Yo no quiero decir que se haga Justicia, porque esa palabra ya se ha usado demasiado, pero quiero que esto no quede así, porque no era un malandro, era un estudiante", ha reclamado.

Ha confiado en que el líder bolivariano escuche sus ruegos porque fueron "amigos". "Yo digo que eres mi amigo porque te respeto, siempre te consideré una persona centrada y ahora está en tus manos ayudar a que esto quede claro (...) Tú conociste a David de pequeño, lo conociste en Plaza Venezuela", ha enfatizado.

Para la familia "es claro que sufrió una agresión directa". Vídeos difundidos por las redes sociales muestran que un agente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) disparó contra el joven a escasa distancia a través de la verja de la base aérea de La Carlota, durante la protestas del jueves en Baruta, en el área metropolitana de Caracas.

Las autoridades venezolanas han justificado esta acción explicando que un grupo de manifestantes estaba intentado asaltar el centro militar. Sin embargo, Vallenilla, que recibió varios disparos en el pecho y el estómago, aparece solo y desarmado en estas imágenes

"Quiero que sepa el guardia nacional que yo lo perdono. Lo perdono y queda en su conciencia. Espero que se haga lo necesario para que de alguna manera se haga justicia", ha dicho, por su parte, la madre de Vallenilla, Milagros Luis, tras el funeral, que se ha celebrado este viernes.

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) --coalición opositora-- ha convocado una movilización popular para bloquear Caracas este viernes. "El trancazo ha sido un éxito", ha afirmado el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara.

Este caso, con el que ya suman 75 los muertos por la crisis política en Venezuela, se produce en el marco de las crecientes críticas al Gobierno de Maduro por la brutal represión de las manifestaciones opositoras, lo que ha obligado al presidente a remodelar la cúpula militar.

En este contexto, el ministro de Defensa, Néstor Reverol, --uno de los pocos que han sido ratificados-- ha expresado una inusual condena por estos hechos. En la misma línea, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, lo ha calificado de "vil asesinato".

CRISIS VENEZOLANA

La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde 2016-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.

El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en ambas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una "ruptura del orden constitucional" que requiere elecciones anticipadas.

Desde entonces, la Mesa de Unidad Democrática no ha dejado de convocar manifestaciones multitudinarias que han acabado en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Tanto el Gobierno como la MUD se han acusado mutuamente de alentar la violencia.

Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. La MUD, por su parte, ha denunciado que de esta manera el 'chavismo' pretende consumar el "autogolpe" que comenzó con las polémicas sentencias del TSJ.

La Asamblea Constituyente estará formada por 500 "ciudadanos" que serán elegidos el próximo 30 de julio "a través del voto universal, directo y secreto", de los cuales la mitad, 250, saldrán de sectores de marcado corte oficialista, según ha detallado Maduro.