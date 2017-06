Europa Press

El Comité Federal del PSOE seguirá teniendo la última palabra sobre las listas electorales del partido, después de que se haya rechazado en el plenario del 39 Congreso una enmienda que pretendía impedir que los órganos federales cambien las candidaturas que lleguen del nivel local o provincial.

Esta ha sido la única enmienda que ha llegado 'viva' al plenario del Congreso Federal --todas las demás se han acordado en las comisiones o se han resuelto con transaccionales-- y, aunque se ha rechazado por amplia mayoría --430 votos en contra frente a 103 a favor y 19 abstenciones-- ha sido objeto de debate en el pleno.

La enmienda la ha defendido el alcalde de Soria, Carlos Martínez, que ha recalcado que se trata de que Ferraz respete las candidaturas que los militantes eligen por "voto directo y secreto". Le ha respondido el próximo portavoz de la Ejecutiva y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ha empezado por reprochar a Martínez que él fue miembro del Comité Federal que destituyó a Pedro Sánchez.

Puente ha criticado que se pretenda pasar de un Comité Federal con mucho poder a otro que no tenga apenas y ha defendido que la última palabra sobre las listas la debe tener la dirección federal para resolver problemas que puedan surgir de manera "excepcional" --como candidaturas no paritarias o que no cumplan la ley--. Además, ha dejado claro que no se trata de poder hacer cambios en los candidatos elegidos en primarias sino en el resto de la lista que le acompaña.

El alcalde de Soria, por su parte, se ha defendido de la acusación de Puente afirmando que él, en el Comité Federal del 1 de octubre, tomó una decisión para evitar que se celebrase "un Congreso en 20 días" y que finalmente ha llevado a que se esté celebrando hoy el Congreso Federal.