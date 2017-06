El Congreso debate este miércoles propuestas de Ciudadanos contra los paraísos fiscales

Europa Press

miércoles, 14 de junio de 2017, 07:45

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Hacienda y Función Pública debate este miércoles las medidas propuestas por Ciudadanos para atajar el fraude fiscal, entre las que destacan una revisión de la lista de paraísos fiscales, incluyendo a países que no estén colaborando "de forma efectiva" con la Agencia Tributaria, y una batería de sanciones para atajar estas prácticas.

A través de una proposición no de ley firmada por su portavoz de Hacienda, Francisco de la Torre, la formación naranja propone medidas para las empresas registradas en España, para las que operen en España y tengan una tributación privilegiada en el extranjero, y para las que tengan sede en paraísos fiscales o estén controladas por otras radicadas en este tipo de países.

A estas últimas se les exige que informen de sus titulares últimos a la Agencia Tributaria, tanto en los casos de posesión de inmuebles en España, activos financieros o cuando repartan dividendos o reembolsen capital; y si no lo hacen propone revocar el Número de Identificación Fiscal (NIF) y, como consecuencia, el inmediato bloqueo de las cuentas bancarias y la inscripción de cualquier operación en el Registro de la Propiedad respecto a los bienes inmuebles de los que sea titular.

"PRESUNCIÓN DE ILICITUD"

En caso de que estas empresas estuvieran relacionadas con supuestos delictivos, esta formación pretende que se establezca la "regla del enriquecimiento ilícito", para que sus bienes, por su vinculación con el responsable de un delito, queden sometidos a "la regla de la presunción de ilicitud y, por consiguiente, decomisados salvo que los responsables acreditasen que los correspondientes bienes proceden del lícito comercio".

En general, el partido naranja quiere que el Gobierno avance en la implantación de un NIF y una Base imponible consolidada común (BICC) "armonizada en la Unión Europea como medio para que las empresas multinacionales tributen de manera más justa allí donde generan sus beneficios". Precisamente, otra de las prácticas que llaman a combatir son las de "ingeniería fiscal", contra la que piden "actuar decisivamente" dentro de la Unión Europea.

OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA AEAT

Respecto a las empresas que operen en España, Ciudadanos reclama que las entidades financieras y grandes empresas --las que superen un volumen de actividad de seis millones de euros-- estén obligadas a suministrar información a la Agencia Tributaria de cualquier operación que tenga como origen o destino una entidad domiciliada en un paraíso fiscal. En caso de que éstas no informen de dichas operaciones, reclaman que se las excluya de toda contratación con la administración pública.

Las medidas propuestas por Ciudadanos pasan por exigir un mayor nivel información por parte a las empresas. Así, instan a "promover normas oportunas para que las entidades financieras informen sobre las operaciones de sus clientes en sus paraísos fiscales, en las mismas condiciones que dan información de los demás clientes".

Asimismo, quieren que el acceso al Registro Mercantil en España sea público y gratuito, con el objeto de conocer los dueños reales de las empresas registradas en empresas registradas en España, "haciendo difícil el uso de estructuras societarias con testaferros o prestanombres", reseñan.

ARTE, LINGOTES, JOYAS Y EFECTIVO, EN EL MODELO 720

Por último, la iniciativa señala como "inadmisible que no se exija a los titulares de bienes y valores ubicados en Depósitos Francos su declaración explícita en la declaración de bienes en el extranjero", conocida como el Modelo 720.

No exigir la declaración de obras de arte, lingotes de oro, joyas, efectivo no depositados en cuentas, siempre que no generen rendimientos supone, a juicio de Ciudadanos, una "vía abierta al fraude y a la evasión": "Es un escándalo que debe concluir".

Por ello, reclaman en la iniciativa que en las Declaraciones de Bienes y Derechos en el Extranjero se incluyan los activos de todo tipo que figuren en estos Depósitos Francos, "incluso en el supuesto de 'Depósitos Temporales'".