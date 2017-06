Laso: "Me esperaba al mejor Valencia, no es una sorpresa"

Europa Press

viernes, 09 de junio de 2017, 23:50

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, calificó de "muy trabajada" la victoria de su equipo (87-81) este viernes ante el Valencia Basket en el estreno del Playoff final de la Liga Endesa, donde no le pilló por "sorpresa" la gran actuación de su rival, quien demostró por qué está en la pelea por el título.

"Ha sido una victoria muy trabajada. Nos costó entrar en partido, ellos dominaban el ritmo y después con la gente del banquillo hemos estado más duros en defensa, pero ellos han estado muy acertados en el tiro exterior. Por eso está Valencia Basket en la final, porque juega muy bien al baloncesto", indicó.

"En la segunda parte hemos mejorado, hemos podido correr. Ha sido muy importante el trabajo de todo el equipo para saber que el partido iba a ser complicado hasta el final. Hay que valorar el trabajo del equipo, independientemente del trabajo del rival que ha sido muy bueno", añadió, en su valoración del partido.

En la sala de prensa del Wizin Center, Laso reconoció que la final "no ha hecho más que empezar" y elogió a su rival. "Me esperaba al mejor Valencia Basket. Han demostrado que está aquí no por casualidad. Para mí no es una sorpresa, se lo ha ganado con su trabajo también del año pasado, este año los resultados le avalan", apuntó.

"Un equipo que tiene muy claro lo que quiere hacer, que es muy difícil sacarle del partido, que es muy sólido. Habrá aspectos que tenemos que hacer mejor, pero estoy contento con el trabajo del equipo. Si hoy el Valencia Basket hubiera ganado, estaríamos hablando de su porcentaje de tiro, altísimo. Nosotros debemos trabajar para bajar ese acierto", añadió.

Además, Laso fue preguntado por las actuaciones individuales de Rudy Fernández y Jeffery Taylor. "Rudy ha estado muy bien, ha leído muy bien las defensas y se ha adaptado muy bien a todas las situaciones. Si encima hace 4 de 7 en triples... Pero también ha atacado el aro con confianza, ha sacado faltas. Ha hecho un partido muy completo", afirmó.

"Cuando fichamos a Taylor el año pasado, sabíamos que le costaría adaptarse al baloncesto europeo. Además estuvo dos meses parado. Está teniendo un crecimiento magnífico. Es un jugador que siempre hemos sabido que aporta mucho y que es necesario. Está haciendo una magnífica temporada y siempre es capaz de mantener su esfuerzo y su trabajo", finalizó.