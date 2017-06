De Luis Fonsi a Cristiano Ronaldo o Rafa Nadal... el restaurante favorito de los famosos

Europa Press

viernes, 02 de junio de 2017, 07:29

MADRID, 2 (CHANCE)

Madrid es una de las grandes ciudades europeas que mayor oferta gastronómica y de ocio ofrece en su día a día, contando con una infinidad de prestigiosos restaurantes que van desde la comida más tradicional a la vanguardista y novedosa. Sin embargo, entre todos los restaurantes de la capital hay uno que se ha consagrado como el favorito de las estrellas.

Situado en el número 36 de la Castellana, Tatel se ha convertido en uno de los restaurantes más afamados de Madrid y cada vez es más habitual ver a destacadas celebridades a la altura de sus socios fundadores -Rafa Nadal, Enrique Iglesias y Pau Gasol- entre sus clientes.

El restaurante fue el elegido por Luis Fonsi en su paso por España para disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea, el compositor del exitoso hit Despacito no dudó en dejarse fotografiar en las instalaciones con los comensales, que no salían de su asombro ante la presencia de la estrella y daban buena muestra de ello en redes sociales. Tal y como hemos podido saber, cada vez que visita nuestro país el cantante latino no falta a su cita con este restaurante de la capital, ya sea para reuniones de trabajo o para disfrutar entre amigos de los mejores cócteles y sesiones de Dj, entre las que seguro suena algunas de sus canciones.

Otro de los clientes más habituales es Cristiano Ronaldo, que ha convertido Tatel en su restaurante más asiduo. El futbolista figura entre sus clientes vips y es normal que disfrute de la zona "clandestina" de la sala debido a la discreción que ofrece inspirada en los años 20. Es habitual ver entrar al galáctico en compañía de amigos, tanto para almorzar como para cenar, además nos consta que ha celebrado en sus mesas algunas de sus victorias más emblemáticas.

Otro deportista de élite frecuente entre sus asistentes es Rafa Nadal. El tenista es socio fundador del restaurante y cada vez que tiene oportunidad disfruta de su cocina como si fuera su segunda casa en la capital. Es normal ver al mallorquín acompañado de buenos amigos como el Rey Juan Carlos, con quien disfrutó de una agradable cena coincidiendo con el Open de Tenis de Madrid al lado de la infanta Elena y Victoria Federica, tal y como pudimos comprobar hace unas semanas.

Igual de normal es ver al resto de sus fundadores, otros de nuestros españoles más internacionales -Pau Gasol y Enrique Iglesias-, pasando desapercibido entre los comensales, a los que suelen sumarse destacados nombres de la sociedad como rostros conocidos.

EL ÉXITO DE TATEL CRUZA EL CHARCO

Pero Tatel no solamente se ha convertido en uno de los restaurantes más reconocidos de Madrid, también el que mayor proyección tiene en el exterior. El restaurante del grupo MABEL CAPITAL se instalaba el pasado mes de abril en Miami Beach, contando con la presencia de Enrique Iglesias y Rafa Nadal.

Sin embargo, aprovechando el momento favorable momento de expansión, Tatel también ha instalado sus fogones en Ibiza, concretamente en Playa D'En Bosa. Manteniendo la misma carta que en Madrid pero con una terraza a pie de playa y música en directo, promete convertirse en el enclave más selecto de la isla pitiusa. Además a la expansión se ha sumado Zela, la fusión entre Kabuki y Tatel de la mano del Premio Michelín Ricardo Sanz, convirtiéndose en un autentico oasis en el centro de Talamanca.