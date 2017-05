Muere un líder local de Estado Islámico en un bombadeo de EEUU en el este de Afganistán

Europa Press

Un líder local del grupo yihadista Estado Islámico ha muerto este domingo en un bombardeo ejecutado por Estados Unidos en la provincia afgana de Nangarhar (este), según han informado este lunes las autoridades del país centroasiático.

La Policía provincial ha detallado que el ataque aéreo ha sido llevado a cabo por un 'drone' en la localidad de Nazian, agregando que se saldó con la muerte de otros dos milicianos.

En su comunicado, la Policía ha identificado al líder local muerto como Asadulá, según ha informado la agencia afgana de noticias Jaama Press.

Las Fuerzas Armadas afganas, junto a las tropas de Estados Unidos, han puesto en marcha varias operaciones militares contra Estado Islámico en Nangarhar, en un intento de frenar la actividad de los milicianos.

El aumento de las ofensivas contra los yihadistas busca frustrar la intención de Estado Islámico, que trata de coordinar sus operaciones en Afganistán con las de sus bases en Irak y Siria, de extender su influencia en el país.

El 13 de abril, Estados Unidos lanzó en la provincia de Nangarhar la bomba GBU-43/B, la bomba no nuclear más potente usada jamás en combate, matando a cerca de un centenar de miembros del grupo yihadista.

La bomba fue lanzada contra "túneles y personal" de Estado Islámico en la localidad de Achin desde un avión MC-130 comandado por un cuerpo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea estadounidense.

Estado Islámico ha negado que el ataque haya causado baja alguna entre sus filas, según un comunicado recogido el pasado sábado por su habitual portal de propaganda, la agencia de noticias Amaq.

La bomba es la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) --siglas también de Mother of All Bombs (La madre de todas las bombas)--, con once toneladas de explosivo TNT de alta potencia.