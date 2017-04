Viñales: "A lo mejor puedo mejorar detrás de Márquez"

Europa Press

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) afirmó que "detrás" de Marc Márquez, quien hizo su quinta pole seguida en Austin, quizá pueda "mejorar" su ritmo para lograr la tercera victoria de la temporada en el Gran Premio de Las Américas, después de un primer pulso este sábado de máxima igualdad.

"Tenemos que mejorar en el 'warm up'. No me sentí bien en la FP4, no fue la mejor elección de gomas. Podemos hacer un gran ritmo, tenemos que salir al 100%, darlo todo e intentar seguir a Marc", afirmó en declaraciones a Movistar Plus, después de quedar en segunda posición de parrilla.

Sobre la elección de los neumáticos, el líder del Mundial reconoció que no lo tiene claro. "No hemos podido sacar nada en claro. Tenemos el 'warm up' para intentar sacar lo mejor de nuestra moto. En la calificación hemos sacado el 101%, ha faltado en el sector tres", indicó.

El de Yamaha destacó la importancia de acercarse a un Márquez que ha dominado en el trazado texano los últimos cuatro años. "En el sector cuatro me siento muy cómodo. Nos falta en el tres y no es la frenada, es en la zona revirada, pero estoy contento. Cuando vaya detrás de Marc veré por dónde pasa y a lo mejor puedo mejorar. Estamos batiendo los tiempos de Yamaha aquí, estamos cerca de Marc", afirmó.

Por último, Viñales restó importancia a su toque con su compañero Valentino Rossi y a la reprimenda al italiano. "Al final son cosas que pasan en la calificación. Había muchos pilotos. Yo venía de una buena vuelta y me encontré con Rossi, casi me toca y me podía haber caído. Es el momento, los españoles somos calientes en el momento, pero podía haber pasado con todos", finalizó.