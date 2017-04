Diego Cantero de Funambulista: "Me ha faltado Joaquín Sabina"

Europa Press

lunes, 03 de abril de 2017, 07:29

MADRID, 3 (CHANCE)

Si este fin de semana hubiese tenido nombre, ese sin duda sería el de Diego Cantero, el cantante de Funambulista, que después de 16 años dedicándose en cuerpo y alma a la música ha conseguido llenar durante tres días seguidos el teatro Joy Eslava de Madrid, rodeado de amigos artistas y con el público como buena demostración de la calidad de su trayectoria.

Diego ha rescatado las canciones más significativas de su carrera para cantarlas con grandes amigos en su último trabajo, Dual. Un disco al que se han querido sumar Dani Martín, David otero, Andrés Suárez o Rozalén entre muchos más. Pero lo que jamás se imagino es que este disco tan especial supondría un ante y un después en su vida y que agotaría entradas durante tres días seguidos en la capital. La noche del jueves Funambulista daba el pistoletazo de salida acompañado por Marwan, David Otero, Rozalén y Andrés Suárez, pero la noche del sábado, que significaba el cierre de estos tres días de emociones, demostraba que Diego se vale y se sobra por si solo para llenar hasta la bandera y hacer que el público 'tiemble' de emoción en un concierto mucho más cercano e íntimo.

Empezar la actuación con 'Fiera' solo vaticinaba lo que demostraría ser el cantautor en un espectáculo que empezaba puntual a las 21:00 pero que no tenía hora de salida, ya que Diego cantaría todas las canciones que le pidiese su público. Y así fue, repaso su discografía acompañado únicamente de un pianista y un violín, consiguiendo emocionar con cada canción y su respectiva explicación. Demostrando pertenecer a ese grupo de grandes de nuestro país, pero metiéndose en el público mientras cantaba 'Somos solo luz' como si estuviera entre amigos. Una escena que pasará para el recuerdo tanto del artista como de los presentes, que no pudieron contener la emoción ni el asombro.

Y si las palabras de sus compañeros solo podían alagar el trabajo del artistas, las del protagonistas no podían contener la felicidad, que nos confiesa en exclusiva como ha vivido este huracán:

CHANCE: Ha sido tu gran fin de semana ¿Como lo has vivido?

Diego Cantero: Pues con muchísima ilusión, ver que hemos llegado a este punto en este momento es algo flipante. Me lo tomo como una palmadita en la espalda y parte de la siembra a recoger, así que con muchas ganas de estar con el público.

CH: Entradas agotadas durante tres días ¿Te lo esperabas?

D.C: No, sacamos de hecho una primera fecha pensando en si había suerte y la llenábamos y enseguida se agotó. Sacamos dos más y acaba de pasar lo mismo, así que increíble con el público madrileño y mucha gente que viene de fuera a esto que es tan especial. Un disco que se hizo con generosidad y por amor a la música y que me ha devuelto lo mismo, generosidad por todas partes y amor.

CH: ¿Reconocimiento a toda tu carrera?

D.C: Para mi sí, y a parte lo que más me siento satisfecho y orgulloso es de contar con buenos amigos. Al final 16 años en la carretera dieron para conocer a mucha gente que hoy sigue a mi lado, cada uno con su carrera y un éxito increíble, pero seguimos teniendo la misma base todos.

CH: ¿Qué le dirías a ese Diego de hace 16 años?

D.C: Le diría que tuviera paciencia, que siguiera. La verdad es que nunca he tenido unas vistas extremadamente optimistas y la gente que me molaba a mi cuando estaba empezando a hacer música no llenaba Las Ventas, sino que tocaba en un teatro con una guitarra de palo. Así que nunca tuvimos grandes pretensiones y me lo tomo todo como un regalo, como algo que está a más.

CH: ¿Cómo ha surgido este disco?

D.C: Surge por varias cosas, la primera por ganas de compartir con compañeros como Marwan, Andrés Suárez o Rozalén, que nos hemos encontrado en garitos toda la vida y era algo habitual colaborar unos con otros, tratar de absorber el público de otro y vivir la experiencia. Ahora que he tenido la oportunidad de fichar por una compañía grande quería trasladar ese concepto a un disco y además llamar a otra gente que me motivaba, que me gustaba su música, aunque no los conociera en persona. Y por otro lado rescatar un grupo de canciones que debido a la independencia que he tenido siempre creo que no han sonado todo lo que me hubiera gustado, así que también ha sido una manera de recoger esas canciones y volver a darles una segunda vida.

CH: ¿Cuál es la que más ilusión te ha hecho sacar en este disco?

D.C: No puedo elegir, ilusión todas, aunque me alegra mucho rescatar 'Si después de darte amor', que es una canción que compuse pensando en Rocío Jurado, la escribí para ella un poco antes de morir y pensé en guardarla a ver si alguien más folclórico la cantaba, pero después al mismo tiempo me encantaba y aunque suena más vintage me mola.

CH: ¿Cuál es el dúo al que más ganas tenías?

D.C: No es cuestión de elegir, todo esto la gente lo ha hecho por amor y he disfrutado con todos y cada uno de ellos, entonces no cabe la competición. Ha sido un disfrute absoluto.

CH: ¿Y quién te ha faltado?

D.C: Joaquín Sabina.

CH: ¿Se lo has propuesto?

D.C: No, me parece bonito que las estrellas se queden en el cielo y yo mirarlas desde abajo y soñarlas.

CH: ¿Que has querido transmitir en el escenario?

D.C: Pues una reunión de colegas que se suben en el escenario a hacer lo que saben después de muchos años, disfrutar y pasarlo bien. Creo que un resumen de complicidad e ilusión.