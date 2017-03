Lucía Bosé, sincera y en estado puro con Bertín: amenazas a Dominguín, Bimba, su pelo azul...

Redacción

jueves, 30 de marzo de 2017, 09:05

Madrid.- Lucía Bosé se mostró, como siempre, sincera y en estado puro, llena de vitalidad y muy natural con Bertín en la entrega de 'Mi casa es la tuya' de este pasado miércoles. En el programa, la italiana recordó sus amenazas a Luis Miguel Dominguín, brindó por Bimba o descubrió cómo decidió teñirse de azul su pelo. Con la visita sorpresa de Boris Izaguirre, a quien considera un hijo más, hizo declaraciones muy explosivas y comentadas.

El programa arrancaba en casa de Bertín y ha sido grabado después de la muerte de Bimba Bosé, nieta mayor de Lucía, quien ha asegurado que ésta será su última entrevista. Vestida de blanco y con su pelo más azul que nunca, Lucía iniciaba su conversación recordando su infancia, marcada por la dejadez de sus padres para con ella: "Me dejaron sola y abandonada con 10 años. Mi padre era muy bueno, mi madre muy 'marimandona', creo que nunca me besó", contaba Lucía.

Miss Italia siendo apenas una adolescente, gracias a que unos amigos suyos la presentaron al concurso, la victoria en el certamen le supuso una paliza de su hermano. "Yo no sabía que me habían presentado. Casi me muero al verlo en los periódicos", decía Bosé, quien a partir de entonces se dedicaría al mundo del espectáculo.

Pero la madre de Miguel Bosé también quiso hablar de su vida privada, siendo Luis Miguel Dominguín el hombre que más le ha marcado en la vida, ya que es el padre de sus hijos. Tras confesar que a ella "enamorarme es lo que más me gusta, que lo haga él me da igual", recordó que al principio "no me gustó el torero", refiriéndose así al que fue su marido y al que prácticamente siempre se refiere con el apodo de "el torero". "Era muy presumido y conquistador", dijo de él.

Siempre a contracorriente en su tiempo, Lucía Bosé recordaba que "mi primera boda fue en Las Vegas, porque no quería casarme por la Iglesia, cosa que tenía que hacer si me casaba en Roma, y tampoco podía hacerlo en Madrid, porque no quería invitar a Franco". Tras este enlace, la italiana envió un telegrama a sus padres contándoles que se había casado y ellos le dijeron que ya se habían enterado por la prensa.

Y es que Lucía y Luis Miguel Dominguín fueron una de las parejas que más portadas ocuparon en su momento, siendo todo un escándalo de la época el hecho de que no estuvieran casados por la Iglesia. Tanto es así que la actriz explicaba a Bertín que "no podía ir al Pardo con el torero porque no estábamos casados por la Iglesia". Por eso, ni corta ni perezosa, fue a Cuenca a hablar con el obispo y "en dos días nos estábamos casando por la Iglesia, solo con sus padres y cuatro pueblerinos".

Lucía Bosé recordaba su matrimonio, aclarando que tras enamorarse, aceptó gratamente que "no me dejara hacer cine". Eso sí, cuando se separaron, tuvo que volver a la gran pantalla porque "me había dejado con una mano delante y otra detrás".

Su divorcio no fue nada fácil, marcado incluso por las amenazas de ella a Dominguín. "Le dije que me tenía que dejar a los tres niños a mí porque sino le pegaba un tiro y escribiría sus memorias desde la cárcel. Parece que se lo tomó muy en serio y me dejó que me los quedara yo", decía tajante y sincera la italiana.

Ya en la cocina, donde no dudó en reírse de cómo Bertín cocinaba, llegando a llamarle "inútil" por ello, Lucía Bosé revelaba que su pelo azul se debe a las ocurrencias de Bimba, su nieta mayor. "Llevo veinte años de azul. La Bimba me hizo violeta, amarillo, verde... he estado roja... y un día me hizo de azul y me gustó y me quedé azul. Me hacía lo que quería. Era simpática, dulce", contaba Lucía antes de que Bertín propusiera un brindis por la modelo, fallecida hace algo más de dos meses.

Minutos después, ya comiendo en el jardín de la casa, Lucía recordaba cómo la familia al completo, -"hijos, nietos, los novios y novias de los nietos, porque nunca llegan solos"-, habían pasado un mes en su casa "para superar la crisis", en referencia a la muerte de Bimba. Natalia Figueroa, amiga íntima de Lucía, puntualizaba que la familia "ha pasado momentos durísimos, es lógico, que Bimba tenía 41 años, es difícil de asimilar".

Enamoradiza, Lucía aseguraba sincera que le gustan los hombres guapos y deportistas y que su hombre ideal no es otro que el exjugador de fútbol Luis Figo. "Me encanta, es el hombre perfecto. Igual luego es insoportable, porque no lo conozco, pero es mi tipo ideal", decía, provocando las risas de un Bertín que no dejó de sorprenderse con una Lucía Bosé en estado puro que, además de recordar su vida, hizo alguna que otra declaración explosiva.

Entre ellas, cuando presumió de no ser nada feminista y de asegurar que "las mujeres son imbéciles". Su momento más polémico arrancaba en la cocina, criticando a Bertín por su manera de cocinar. "Qué inútil eres. Presumirá de buen cantante, porque de cocinero...", decía entre risas la italiana, que decía que "los hombres presumen de ser cocineros extraordinarios pero luego...". "Si los hombres son ahora los mejores cocineros es porque nos lo han robado a las mujeres, que somos imbéciles y nos hemos dejado robar hasta la cocina", decía la madre de Miguel Bosé. "Los hombres son más listos", decía tajante la italiana. "Las mujeres son imbéciles, presumen de ser muy feministas pero luego son nada. Yo soy una mujer, que es lo importante", decía, provocando las críticas en las redes sociales.

Lucía también habló de los hijos de Miguel Bosé y se sorprendió gratamente con la visita de Boris Izaguirre, a quien considera un hijo más y a quien conoció gracias a Miguel Bosé. La italiana contaba que el venezolano había vivido con ella durante un año entero y que este tiempo había sido "el más divertido de mi vida".

La entrevista a Lucía Bosé no ha pasado desapercibida y podría ser la última que ofrece, si cumple la promesa de retirarse de los medios, como ha dicho.

> En las imágenes, Lucía Bosé en dos momentos de su entrevista con Bertín en 'Mi casa es la tuya'.