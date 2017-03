Mumablue, los libros personalizados para niños que harán olvidar el móvil

Europa Press

miércoles, 29 de marzo de 2017, 09:13

MADRID, 29 Mar. (CHANCE)

Las nuevas tecnologías han llegado a nuestra vida con el propósito de hacérnosla más fácil. Una idea que en muchas ocasiones se cumple, y que en muchas otras no. Hace unas semanas ya os hablábamos del riesgo que corren miles de jóvenes que viven completamente enganchados a sus teléfonos móviles. Una adicción que ha provocado que dejen de lado otras actividades como por ejemplo la lectura.

Este peligro es el que puso en alerta a Cristina Rodríguez, una empresaria canaria que siempre soñó con escribir cuentos. La publicista dejó atrás sus miedos para embarcarse en esta aventura donde su máxima es 'hacer que los niños se enamoren de la lectura'. Una tarea en la que contó con la inspiración de sus seis sobrinos, pues gracias a ellos vio como el impacto de las nuevas tecnologías estaba provocando que dejasen a un lado los libros.

Pero esta corriente no es algo que deba pasar desapercibido para los padres, ya que como ella misma nos ha contado, hay estudios que demuestran que las tablets y los smartphones en edades tempranas pueden tener una huella muy negativa en el desarrollo mental y emocional de nuestros pequeños: "Lees y ves artículos científicos comprobando el impacto de las nuevas tecnologías, diagnósticos de TDH disparados, falta de autocontrol, irascibilidad, cambios de niños muy bruscos, niños donde asimilar conceptos es más difícil porque su mente está acostumbrada a la dispersión continua".

Así, el proyecto Mumablue nace con la idea de fomentar la lectura desde las edades más tempranas, algo que se puede conseguir integrando la imagen del propio niño en el cuento.

CHANCE: ¿Cuál es el origen de Mumablue?

Cristina Rodríguez: Mumablue nace de la nostalgia de cuando era niña y en mi casa mis padres decían: "A la muma (que es cama) a mimir" y entonces es ese momento del cuento y blue porque el azul es el color favorito de mi hija de la mayor.

CH: ¿Tienes algún tipo de ayuda o apoyo de especialistas en materia infantil?

CR: Mi cuñada es psiquiatra infantil, mi suegro es psicólogo y le apasionan este tipo de temas, y yo una escritora frustrada. Les paso las historias y siempre me dan el okey.

"NECESITAMOS URGENTEMENTE QUE LOS NIÑOS SE ENAMOREN DE LA LECTURA"

CH: ¿Qué problema ves en los niños de la sociedad actual?

CR: Necesitamos urgentemente que los niños se enamoren de la lectura, porque la alternativa es tan mala... que se necesita.

CH: ¿Creíste que tu idea calaría en el público infantil y en sus padres desde un primer momento?

CR: Tenía mis dudas por no saber si iba a calar en la sociedad, porque hacerle pensar a la gente que pagar por un libro... es más fácil gastarlo en juguetes. En España no se valora, y uno piensa que hay libro por 5 euros. Y ese fue uno de nuestros reto hacerle cambiar por completo a una imprenta la forma de trabajar. Tuvimos que convencer a una imprenta en un momento que no era fácil, y porque no producen 20.000 de golpe sino a demanda.

CH: ¿Qué tal os va el proyecto a día de hoy? ¿Estáis contentos con el resultado?

CR: Sin comerlo ni beberlo ya se han vendido 25.000 ejemplares. En Latinoamérica hemos optado con un castellano neutro, pero nos hemos dado cuenta que salvo algunas palabras en los cuentos hay la misma literatura que aquí. Sí que hemos tenido que cambiar por ejemplo palabras como coger. Se mandan igualmente desde aquí. El precio sale más o menos lo mismo que aquí, traducido en pesos o en dólares americanos.

CH: ¿Cuántas historias hay en Mumablue?

CR: Hay tres: Burbujas, Aventuras en Alaska y El Reino de Miriñan. Ahora, se está desarrollando una cuarta historia que es súper especial, de corte galáctico con una trama muy importante.

CH: Cuando se ve un niño así mismo ¿qué dice?

CR: Ahí puedes ver lo que los padres opinan, porque se les saltan las lágrimas. Desde niños que han llorado al verse reflejados en el cuento, la experiencia muy positiva.

CH: ¿Cuál es el origen del boom?

CR: Ha funcionado muy bien el boca-oreja. Nosotros no hacemos grandes inversiones de marketing sino que hacemos que la gente vaya contando poquito a poco a otras comunidades. En cuanto a boom de cuentos personalizados el proyecto nació un poco ajeno a todo esto. Yo tenía 6 sobrinos (2 chicos y 4 chicas) y era descorazonador ver el impacto de las tecnologías, todo el día embobados con la tablet, el móvil... No leían, no tocaban un libro... era desesperanzador y yo en ese momento estaba en ese momento en el que quería ser madre y te fijabas más en esas cosas y decía yo no quiero vivir en un mundo así, me parece lo peor.

CHANCE: ¿Qué opinas de los adolescentes y jóvenes de nuestra sociedad?

CR: A mi se me caen las lágrimas cuando leo noticias de los jóvenes ahora se van de prostitutas... y es que es lo que estamos cosechando de todo esto, entonces el proyecto nació un poco del que los niños se enamoren de los libros porque es verdad que por ejemplo, mis sobrinas tenían lecturas obligatorias que dices "¡pero bueno! ¿Cómo le puedes dar este libro a una niña para que se enamore de la lectura? Sí es un truño de libro" y si su primer contacto es este, va a ser negativo y si los padres no hacen nada entonces no van a querer nada con la lectura, hay que darles otros, para que sea el niño el que se acerque a los libros. Por eso, estos libros de lo que tratan de que el niño se reconozca y quiera leer.

"NOS HEMOS DADO CUENTA QUE LOS VALORES TIENEN MAYOR EFECTO CUANDO SE TRATAN DESDE EL YO"

CH: ¿Son personalizables los libros a todos los niños?

CR: Si dudas de si hay caritas para todos los niños, no hay problema, Hay más de 100 combinaciones posibles y es difícil que con la foto el niño no se reconozca. Lo importante es que se reconozcan. Y hay que pensar que el niño. El motivo real es que el niño se vea identificado y diga esta soy yo. Esa es la magia.

CH: ¿Cómo se catalogan?

CR: Se catalogan por valores. Una sobre los miedos, cómo enfocar los miedos y que los padres tengan material didáctico para que puedan trabajarlo, el bullying y otros sobre el compañerismo para que aprendan a compartir. Nos hemos dado cuenta que los valores tienen mayor efecto cuando se tratan desde el yo, más que el que personaje sea un ratoncito. Es más intrínseco, pues yo estoy haciendo esto, yo estoy superando este problema y estoy resolviendo conflictos de esta manera.

CH: Si voy a coger el libro, ¿cuál es el primero que debo coger?

CR: Si el niño está en la fase del miedo recomendamos Búrbujas, si es más mayorcito y está en la época de compartir, el elegido debe ser Aventuras en Alaska. Para los valores de compañerismo, valentía, en este caso, lo mejor, son lo unicornios, y de esa forma tratar y respetar distintas formas que son ajenas a ti. Y para los niños funcionan super bien. Y Burbujas trata el tema de los miedos y lo trata muy bien de dos formas muy diferentes. Por un lado, es una tortuga que le da miedo el exterior y por otra la de un niño que tiene miedo al mundo interior del agua y así reflexionar sobre ellos. Y todos ellos cuentan al final tienen un diccionario para que los niños tengan opción de aprender. La isla de las oropéndolas, y para los niños es muy curioso porque parece que es un nombre sin más y tiene un significado y por ejemplo en Burbujas contamos como funcionan el sistema de los miedo de los niños en el cerebro y así para que los padres se lo puedan contar. Además, también les contamos como viven las tortugas en el ambiente marino.

CH: ¿Es bueno contar cuentos en la infancia?

CR: Contar cuento desde pequeños es muy bueno, yo se los contaba desde la barriga y así se crea un gran vínculo. Siempre contar cuentos desde pequeños es muy importante ya por la conexión de la voz de la madre con el niño primero cuando no leen y luego cuando comienzan porque así tienen el empuje de leer, pero no digo mis libros sino cualquier libro. Siempre se tiende a castigar a los niños sin lo que les gusta pero nunca le he dicho a mis hijas que no les voy a leer un cuento.