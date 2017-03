Tini Stoessel: "El concierto va a ser increíble, habrá muchas sorpresas para el público"

Europa Press

miércoles, 08 de marzo de 2017, 06:59

MADRID, 8 (CHANCE)

La artista Tini Stoessel ha concedido una entrevista a CHANCE, ante de la cita que la argentina tiene con sus fans en nuestro país el próximo sábado 18 de marzo en el Palacio Vistalegre a las ocho de la tarde. La artista que saltó a la fama por su papel de Violetta, volverá a los escenarios europeos en marzo de 2017 con su espectáculo TINI. Got Me Started Tour. Desde la llegada de la serie de televisión Violetta a España en septiembre de 2012 en Disney Channel, la fama de la estrella argentina ha aumentado rápidamente. Los seis álbumes con las bandas sonoras de Violetta, para los cuales Tini ha prestado su voz, han vendido miles de copias, y la gira en directo Violetta Live logró reunir a más de 250.000 asistentes -solamente en España-, entre 2013 y 2015. Tini, además, ha ganado 2 Kids Choice Awards a Mejor Actriz Revelación en Argentina (2012) y Colombia (2014). Además puso la voz de la versión en español del tema principal de FROZEN "Let It Go", cantada originalmente en inglés por Idina Menzel. MARTINA STOESSEL REAPARECE EN LOS ESCENARIOS EUROPEOS CON 'TINI. GOT ME STARTED TOUR'

La gira dará su pistoletazo de salida en Madrid el 18 de marzo en el Palacio Vistalegre y también visitará otras 21 ciudades europeas en Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia, Polonia, Hungría y Bélgica hasta principios de mayo.

Este es el primer tour en solitario de Martina Stoessel, Tini, y es el próximo gran hito en su carrera tras su papel como protagonista de la serie Violetta, el estreno de su película Tini: el gran cambio de Violetta y el lanzamiento de su álbum debut TINI, el pasado mes de abril, con el que inicia su carrera en solitario.

En 'TINI. Got Me Started Tour', Martina cantará las canciones de su álbum de debut, de la banda sonora de la película y de la serie de televisión Violetta que lanzó su carrera. Martina está feliz en Madrid, y es que le encanta la ciudad en la que vive su novio.

TRIUNFA EN EL ESCENARIO CHANCE: Tini, encantados de estar contigo, como estabamos comentando antes no puede ser mas ideal tu acento. Martina Stoessel: Hace bastante tiempo grabé un vídeo en mi canal de Youtube y leí una carta de una fan española que me ponía 'postdata: por favor, nunca cambies tu acento'. Me causó mucho amor. CH: Nos estabas contando que a ti por ejemplo tambien te gusta el acento español. M.S: Es que cuando escuchas un acento diferente... y claro, los españoles para nosotros son super seductores, me encanta el acento español. MARTINA STOESSEL: "VIOLETTA MARCÓ MI INFANCIA, MI ADOLESCENCIA, MI CRECIMIENTO COMO MUJER, TODO" CH: Tienes diecinueve años, ¿sensación de vértigo por lo que está viviendo? M.S: No, no mucho, no te puedo explicar el vertigo que estoy teniendo, tengo sentimientos encontrados. Pero bueno, piensa que yo vengo de hacer casi cinco años Violetta, hicimos quinientos shows con la gira, todo lo que aprendí sobre el escenario, también hice una película pero no dejo de estar nerviosa porque es la primera vez que voy a hacer un show y voy a salir sola al escenario. Así que imaginate todo lo que me está pasando por dentro.

CH: Cuéntanos cómo es el show.

M.S: Va a ser increíble, estoy trabajando con personas espectaculares que me están ayudando mucho a aprender. Va a haber sorpresas para mi público, voy a estar cantando todas las canciones de mi disco, canciones de Violetta también, covers de artistas que admiro muchísimo.

CH: ¿Te gusta ir dejando ya el papel de Violetta? ¿te sientes identificada con él?

M.S: Marcó mi infancia, mi adolescencia, mi crecimiento como mujer... todo. No solo yo crecí con el proyecto, hay muchas chicas que me acompañaron en el proceso. fue tan fuerte que siempre me voy a sentir identificad, y el día de mañana les voy a contar a mis hijos quien fue 'Violetta'. pero estoy feliz de haber terminado con ese proyecto, y ahora estar encarando este nuevo desafío, y decidir cada detalle, cada cosa.

"TODOS LOS DIAS APRENDO ALGO NUEVO"

CH: ¿Qué cosas estás decidiendo?

M.S: Todo, todo. Pregúntale a la gente que trabaja conmigo, estoy en todas las reuniones, todos los temas de coreografía, música, los momentos musicales, las transiciones del show, todos los vestuarios... en cada detalle. Con 'Violetta' tambien me dejaban, pero no tanto, porque hacía un personaje, y ahora que estoy trabajando con las mismas personas estoy feliz de la vida porque puedo decidir en todo.

CH: Ellos tuvieron confianza en ti, ¿tu tienes confianza en ti?

M.S: Depende del día en que te despiertes, hay días en los que uno tiene más confianza y hay dias en los que no. Pero siempre intento buscar la confianza, y si no la encuentro en mi, busco ese resguardo en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que trabajo desde los trece años* nunca estoy sola.

CH: Entonces qué son esas cosas que a veces dices que necesitas ayuda, estás de bajon, ¿qué le pasa una chica como tu?

M.S: De todo, y mas a esta edad, a las mujeres nos pasa mucho eso de que te despiertas un día de baja estima y tienes que buscar seguridad en un monton de cosas. Todos tenemos algo bueno, algo lindo, y algo malo, y está bien saber diferenciar esas cosas. Y busco esa seguridad en aprender todos los dias, todos los dias aprendo algo nuevo.

CH: O sea que, los setenta millones de seguidores que tienes en Instagram como 'Violetta'y otros tantos como Tini, no causan toda la seguridad del mundo, ¿no?

M.S: Pero eso no es todo en la vida. uno cuando ve afuera del artista ve algo mágico y perfecto, y la realidad es que no. Yo siempre me muestro como una chica normal y eso fue lo lindo que pasó con los fans, ellos me ven por la calle y vienen a abrazarme como si me conociesen, a traves de mi canal de youtube me muestro sin maquillaje, les cuento mis problemas, les digo que me cuenten qué les está pasando*

"TENGO UNA EDUCACIÓN QUE ANTES DE SER UNA PERSONA CONOCIDA YA LA TENÍA"

CH: Entonces no te vamos a ver pegando un puñetazo a lo Justin Bieber, ¿no?

M.S: No, eso no. No soy una persona violenta.

CH: Hay veces que Justin Bieber dice que se siente solo.

M.S: Pero es que el artista es una persona, tiene un corazon, tiene las mismas inseguridades* le pase lo que le pase, no pasa un segundo y todo el mundo se entera, imaginate que un día él se despierta de tal forma y ya la gente esta opinando, y no debe ser fácil llevar una vida así. para mi fue tan importante, no estoy comparando, mi familia y la contencion familiar de los aspectos que uno tiene, y la educación que te dan tus padres. Yo tengo una educación que antes de ser una persona conocida ya la tenía, y después de eso seguí teniéndola.