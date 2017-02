Argentina sobre críticas a condonación de la deuda a un medio: "Hay que cuidar al presidente del populismo"

Europa Press

El ministro de Comunicaciones de Argentina, Óscar Aguad , ha cerrado filas este sábado sobre la polémica condonación de las deudas a un periódico del grupo mediático de Francisco Macri, padre del presidente, Mauricio Macri, y ha señalado que "hay que cuidar al presidente porque el populismo está al acecho".

Aguad ha denunciado que la oposición está esperando a que "el Gobierno se equivoque y caiga", en referencia a la intervención del Congreso argentino para investigar un posible conflicto de intereses en el acuerdo entre el Estado y 'Correo Argentino'.

"Los que robaron a Argentina nos interpelan por los errores. Es preferible cometer errores y no robar al país", ha apuntado Aguad en unas declaraciones recogidas por el diario 'La Nación'.

"Cincuenta funcionarios de este Gobierno están denunciados por corrupción por quienes no cumplieron la ley. Los de la década ganada nos meten todos los días falsas denuncias, y lo que quieren es, no probar que son santos, sino probar ante la gente que somos iguales a ellos pero no lo somos", ha asegurado el ministro argentino en un claro ataque al Gobierno saliente de Cristina Fernández.

Además, Aguad ha cargado contra el fiscal general argentino, Juan Pedro Zoni, por vincularle con supuestos acuerdos y ha animado a que "acuse a los responsables de la década ganada que en estos 12 años mantuvo pendiente la deuda".