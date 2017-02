EEUU y México niegan que Videgaray ayudara a redactar el discurso de Trump sobre el muro

Europa Press

viernes, 10 de febrero de 2017, 07:38

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Casa Blanca y el Ministerio de Asuntos Exteriores de México han negado este jueves las informaciones que apuntan a que el canciller mexicano, Luis Videgaray, ayudó a introducir modificaciones en el discurso con el que el presidente, Donald Trump, anunció su orden ejecutiva para la construcción del muro en la frontera.

La cadena CBS ha publicado un artículo en que asegura que fuentes oficiales mexicanas le han confirmado que Videgaray realizó cambios en el discurso "personalmente" durante su visita a la Casa Blanca en enero, encuentro que habría tenido lugar el mismo día que Trump ordenó la construcción del muro.

Según esta información, el yerno de Trump y uno de sus asesores, Jared Kushner, le mostró a Videgaray el discurso con el que Trump anunciaría la orden, a lo que Videgaray respondió horrorizado.

No obstante, ambos Gobiernos han negado esta información. Por un lado, una fuente de la Casa Blanca ha señalado a la CBS que esa "no es la realidad de la reunión" y que "no 'reescribieron' extractos del discurso".

Por su parte, Videgaray ha arremetido contra esta información en las redes sociales. "Nunca pensé que llegaría el día en que yo usaría esta frase, pero hoy aplica: FAKE NEWS", ha escrito el canciller en su cuenta oficial de Twitter, utilizando la expresión que Trump ha venido utilizando para definir todos los artículos que considera que no reflejan la realidad.

El pasado 25 de enero, cinco días después de llegar a la Casa Blanca, Trump aprovechó su visita al Departamento de Seguridad Nacional para estampar su rúbrica en decretos relativos a seguridad, tanto fronteriza como interior, y avanzar así en unos planes cuestionados por su vecino del sur.

"Una nación sin fronteras no es una nación", proclamó Trump, durante un discurso en el que prometió "restaurar el Estado de Derecho" y "recuperar el control" de todos los límites territoriales. La frontera sur, con más de 3.000 kilómetros, es la que más le preocupa.

Para Trump, existe una "crisis" en la linde entre Estados Unidos y México. "Las organizaciones criminales internacionales operan sofisticadas redes de tráfico de drogas y personas y operaciones de contrabando a ambos lados de la frontera sur, contribuyendo a un aumento de los crímenes violentos en Estados", esgrimió en la orden ejecutiva.