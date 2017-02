El congreso del PP o la balsa de aceite de Rajoy

Dice ser Anónimo

viernes, 10 de febrero de 2017, 12:03

Una balsa de aceite en el Pp porque no tratan nada. Las pensiones que han subido 0, 25% : pobres y más pobres que no tienen para vivir. Encima repago farmacéutico. Los políticos, todos, sindicalistas, empresarios ROBAN A MANOS LLENAS Y NO LES PASA NADA. El trabajo mañ pagado y los jóvenes se van de España. La monarquía ladrona y corrupta, las autonomías gastando y robando, los ayuntamientos lo mismo ... NO TRATAN DE NADA. TODOS TIENEN GRANDES SUELDOS Y VIVEN MUY BIEN.



EL PP NO LO ESTÁ HACIENDO BIEN. TRATA MAL A LOS POBRES Y NECESITADOS. LA VERDAD ES ESTÁ. TODO LO DEMÁS: SON MENTIRAS.