Albert Rivera visita este martes el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid

Europa Press

martes, 10 de enero de 2017, 07:34

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, visitará este martes el Grupo Municipal de la formación naranja en el Ayuntamiento de Madrid, acompañado por la portavoz del mismo, Begoña Villacís.

Tras reunirse con ellos en el Edificio de Grupos Municipales, Rivera ofrecerá una rueda de prensa junto a Villacís, y a continuación visitarán el antiguo hemiciclo de la Plaza de la Villa.

Begoña Villacís defendió en una entrevista a Europa Press que en su partido no hay "tensiones" como sí ocurre en otras organizaciones, en una referencia velada a Podemos, y añadió que la "figura" de su líder, Albert Rivera, "no está siendo cuestionada por nadie".

Según la edil, están "a gusto" tal y como están. "Albert ha sido capaz de, en situaciones complejas, dar soluciones. La figura de Albert está ahí, no está siendo cuestionada por nadie", manifestó Villacís.

Además, Begoña Villacís aseguró que no hay en estos momentos nadie que quiera arrebatar el liderazgo a Rivera. "No, no lo hay, pero también porque su forma de ser, habla de diálogo, de consenso, él mismo es así, y no produce esas tensiones", añadió.

Precisamente este lunes, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha explicado que su partido va a enmendar su propia propuesta de Estatutos para dejar claro que no pretende impedir las "corrientes de opinión" sino más bien los "grupos organizados" de personas que quieran usar las siglas del partido para sus propios intereses.