Berta Vázquez calla sobre Mario Casas: 'Cualquier cosa que diga es echar gasolina'

Redacción

viernes, 30 de diciembre de 2016, 09:17

Madrid.- Berta Vázquez calla de momento sobre su ruptura con Mario Casas. La actriz no ha querido ni desmentir ni confirmar la separación y con sus palabras no deja clara la situación entre ambos. "Cualquier cosa que diga es echar gasolina a un fuego que no es mío", ha dicho la intérprete en una entrevista para 'Yo Dona' de 'El Mundo'.

Pese a que durante la conversación nombra a Mario Casas en un par de ocasiones, Berta Vázquez no deja claro si la ruptura con el actor es real o no, aunque todo parece indicar que la separación es un hecho, ya que la actriz habla siempre en pasado del que ha sido su novio durante dos años y medio. "Mario y yo hemos hecho una vida normal, con naturalidad, pero se idealizan mucho las cosas", comenta.

Preguntada al respecto, Berta calla y asegura que si nunca ha hablado de su relación, no lo va a hacer ahora tampoco: "Nunca he dado la noticia de que estoy con él, así que mucho menos tengo que explicar las fases por las que pueda pasar nuestra relación. Si no he contado nada en el momento en que empezó, cuando ha estado bien o mal, ahora tampoco voy a hacerlo", dejando entrever que, efectivamente, que su romance ha llegado a su fin.

Berta también comenta que no sabe de dónde salen todos los rumores acerca de su vida e insiste en que su ruptura o no con Mario Casas "es un tema personal" del que no le apetece hablar. Sobre todo porque considera que "cualquier cosa que diga es echar gasolina a un fuego que no es mío". Consciente de la expectación que su relación crea en los medios, tiene claro que "siga saliendo lo que tenga que salir y ya está".

Sin confirmar ni desmentir la ruptura con Mario, que parece no obstante un hecho, "solo te digo que estoy feliz y contenta". Y motivos no le faltan, pues atraviesa su mejor momento profesional hasta la fecha. Acaba de terminar el rodaje de 'Las leyes de la termodinámica' junto a Chino Darín y ensaya la serie 'El accidente' junto a Inma Cuesta y Quim Gutiérrez para Telecinco.

> En la imagen, Berta Vázquez con Mario Casas.