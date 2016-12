M Clan y Quique González: Cultura Rock hoy y mañana en el WiZink Center de Madrid

Europa Press

Los días 28 y 29 de diciembre se celebra la primera edición del Festival Cultura Rock en el WiZink Center, el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Dos noches en las que el rock será el protagonista absoluto de la mano de dos de los nombres de mayor éxito y trayectoria del panorama nacional: M Clan y Quique González.

El miércoles 28, M Clan serán los encargados de abrir el festival, en una noche especialmente dedicada a los amantes del rock de raíces. El grupo presentará su nuevo trabajo, Delta, grabado en Nashville con Brad Jones como productor.

Para este disco, además, han contado con colaboradores de excepción, como los guitarristas Will Kimbrough y John Jackson (Bob Dylan, Lucinda Williams) o el pedal Steel de Al Perkins (Flying Burrito Brothers, Rolling Stones). Una noche que nos acercará a las raíces del folk americano y a los sonidos clásicos del rock, el country y las armonías vocales de los años setenta.

El jueves 29, Quique González y Los Detectives se subirán al escenario con su nuevo trabajo bajo el brazo, Me mata si me necesitas, que le está llevando de gira por todo el país durante 2016. Este último trabajo le catapultó directamente a los primeros puestos de las listas de ventas, colgando en "sold out" en numerosas actuaciones.

Las entradas para ambas citas están a la venta en los puntos habituales de la red Ticketmaster, taquilla.mediaset.es y barclaycardcenter.es. Las de M Clan cuestan desde 30 euros, mientras que las de Quique González tienen un precio de 28 euros más gastos.