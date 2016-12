Raphael se entrega por completo a Bertín: alcohol, cáncer de hígado, lágrimas, José Bono...

Redacción

martes, 27 de diciembre de 2016, 09:12

Madrid.- Raphael ha sido el primer invitado de Bertín en la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya'. El artista se ha entregado por completo al programa, hablando sincero sobre su consumo de alcohol, el cáncer de hígado que padeció hace unos años, derramando lágrimas al recordar a su madre y sus hermanos o hablando en videoconferencia con José Bono, su consuegro. El veterano cantante ha repasado al detalle su trayectoria profesional y personal para terminar haciendo lo que mejor sabe, cantar.

Aprovechando que Raphael ha sido siempre icono de la Navidad gracias a los más de 10 especiales seguidos que hizo para TVE, Bertín ha querido que sea precisamente el cantante el que ocupara el primer 'Mi casa es la tuya' en estas fechas. Para la entrevista, el presentador ha abierto su finca sevillana, hasta donde llegaba Raphael acompañado por su hijo Manuel, que dejaba solos a los protagonistas para que diera comienzo una sincera, abierta y larga charla.

Aunque Bertín suele empezar por la infancia de los invitados, esta vez había una pregunta obligatoria antes: el por qué de su nombre. Raphael ha explicado que "así pueden leer mi nombre en todas partes, no uso apellido y queda una letra más largo... Cuando lo decidí no había ni grabado mi primer disco". La idea se la dio la marca Philips. "Le pregunté a mi mánager de entonces, Paco Gordillo, que por qué se escribía ph pero se leía 'f' y me dijo que eso era en todos los idiomas, así que decidí que así me leerían en todas partes igual", desvelaba el cantante.

Después, ya en el habitual estilo de Bertín, Raphael hablaba de su infancia. El cantante contó que aunque nació en Linares, sus primeros recuerdos los tiene ya de Madrid, donde se mudó con su familia con tan solo ocho meses. Emocionado, decía no recordar "haber tenido una infancia infeliz" sino "muy bonita, de un chico regordete que mandaba más que nadie, que era el capitán de todos los chicos, que me ponía en el portal a cantar y obligaba a aplaudir a todos mis amigos cuando acababa", decía entre risas. Y es que Raphael comenzó a cantar con solo cuatro años, en el coro de una iglesia de Cuatro Caminos, el barrio en el que vivía. "Necesitaban una voz en la iglesia… No había cumplido cuatro. Fui para allí y ya no salí", narraba.

Siendo un poco más mayor, Raphael comenzó a colarse gratis en los teatros de Madrid gracias a su labia y buena relación con los porteros. Algo que le hizo comenzar a plantearse ser artista. "Andaba hasta el centro de Madrid y veía todos los teatro gratis. Llegaba a casa a la 1 de la madrugada pero decidí que iba a hacerlo cada día", contaba a Bertín, a quien le decía también que el momento clave fue tras ver 'La vida es sueño': "Decidí que yo iba a estar encima del escenario y no en la butaca".

Pero no toda la infancia y adolescencia de Raphael fue feliz. Tras morir su tía, con quien vivían, la familia se vio en la calle. "Nos invitaron amablemente a abandonar la casa… Nos fuimos a vivir a Carabanchel en una habitación", revelaba. Aunque, por suerte para ellos, el cantante había comenzado ya a subirse al escenario y todos eran conscientes ya entonces que era el artista revelación del Festival de Benidorm. "Todas las canciones que presenté recibieron premio. También gané el galardón al mejor intérprete… Me dieron 50.000 pesetas y mi vida cambió totalmente", contaba el artista, quien se emocionaba hasta la lágrima al recordar su infancia, a su madre y a sus hermanos.

En el plano personal, pronto llegó a su vida Natalia Figueroa, la mujer con la que lleva 45 años de matrimonio y a la que conoció en una entrega de premios según relataba a Bertín. "Los dos sabíamos quiénes éramos pero nadie nos presentaba. Entonces cuando acabó la ceremonia me presenté y nos dimos el teléfono", contaba Raphael, que añadía que tuvo problemas para conquistarla por sus suegros. "A mi padre le asustó un poco la popularidad desmedida de Raphael… Luego se conocieron, hablaron y desde ese mismo momento se metió en el bolsillo a mi padre. Creo que ha sido una de las personas a las que más ha querido en su vida", contaba la propia Natalia Figueroa en un vídeo en el programa.

Raphael recordaba también cómo ha sido de los únicos en acudir en acudir dos veces seguidas a Eurovisión y cómo antes era "un concurso puro y duro en el que te lo jugabas todo en directo". Una participación en la que ya mostró su personal manera de subirse al escenario. "Yo inventé una nueva forma de hacer, de estar en escena", decía, asegurando que en su discográfica le tacharon de "loco" cuando pidió "que la gente estuviera sentada en el teatro durante mi actuación, sin bailar". "Me dijeron que era complicado pero yo lo hice", contaba orgulloso.

Uno de los momentos más delicados de Raphael en 'Mi casa es la tuya' llegaba al hablar de su enfermedad. El artista sufrió hace unos años un cáncer de hígado del que a punto estuvo de no recuperarse. Un trasplante, que él mismo había rechazado hasta que le convenció el médico, fue el que le salvó la vida. El cantante reconocía que aunque "yo no he bebido ni he fumado, empecé a beberme los botellines de alcohol de los hoteles... Me hacían dormir". "Yo notaba ciertas cosas pero tampoco quería enterarme. Cuando la enfermedad dio la cara, ya era demasiado tarde", recordaba emocionado.

Raphael lo contaba sincero porque, decía, "el público debe saber estas cosas" por parte de los artistas para "que luego se conviertan en donantes". Su mujer, Natalia, recordaba entre lágrimas los momentos vividos con su cáncer y reconocía que no le gustaba hablar de ello. Y es que al alcohol le llevó a una enfermedad que casi acaba con su vida. Eso sí, Raphael recordaba lo rápido y bien que se había recuperado: "Me operaron en abril, en junio grabé un disco y en septiembre debuté en el teatro de La Zarzuela", donde hizo su primer musical, algo que recuerda como "un verdadero premio y no vender millones de discos".

Tras entregarse por completo a Bertín en el sofá, Raphael pasó con su anfitrión a la cocina, donde demostró sus habilidades culinarias. Tras hacer la cena, se sentaba con ellos también Manuel, que degustaba el plato de salmón preparado por su padre y las gulas de Bertín. Manuel hablaba de su padre en su faceta más paternal y conectaban por videoconferencia con José Bono, suegro de Manuel y, por tanto, consuegro de Raphael, con quien decía tener una buena y estrecha relación.

Para terminar, y como no podía ser de otra manera, Raphael se ponía a cantar al lado de su pianista algunos de sus éxitos más conocidos. 'Mi gran noche' o el navideño 'El tamborilero' no faltaban junto a un Bertín que se lanzaba también a la melodía. El cantante y el presentador despedían 'Mi casa es la tuya' deseando a los espectadores Feliz Navidad y una buena entrada al 2017.

> En la imagen, Raphael en 'Mi casa es la tuya' con Bertín.